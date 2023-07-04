大陸過去有世界工廠稱號，近年有分析師看好越南將取而代之，不過根據美國財經媒體報導，越南經濟出現致命危機，上半年多達10萬家房地產公司倒閉。前立委郭正亮3日在《新聞大白話》節目指出，越南房價從2010到2022年漲了15倍，胡志明市部分房價竟超過東京銀座及深圳，除了政商關係炒房外，也跟美國升息刺破泡沫有關。

郭正亮表示，越南這個相當麻煩，是因為越南政府對這十幾年來的炒作，幾乎都沒有介入管理。2010到2022年，12年房價漲了15倍！在胡志明市有部分的房子，房價超過東京銀座的房價，超過大陸深圳的房價，就知道有多離譜。

郭正亮提到，當然後來大家感受到危機，這個就是從美國升息開始，「事實上很多事情都是美國升息引發的，我跟你講，就刺破了那個泡沫！」然後大家就開始警惕，然後就紛紛拋售，結果就搞到現在所有的房地產都沒有辦法經營，就沒有人要買了，因為大家都覺得一定會跌！

「一定會跌，就導致了現在這個狀況，幾乎都是停止營業的狀況！」郭正亮指出，大家都知道，房地產不能讓它倒！倒了銀行怎麼辦？因為有一堆是房貸，這一定會連動到銀行，所以越南政府現在是頭痛得要命，他也不知道怎麼辦了。所以前陣子那位越南前總理阮春福不是下台嗎？連動到一個華裔的女企業家，不是在炒房嗎？人家就認為他們之間有政商關係。

「那現在就換上了范明正，他是公安出身的，他是公安的中將！」郭正亮強調，坦白說越南政府現在想要打房，可是還沒有打房就已亂成一團了，因為根本沒有人敢買，太貴了。就覺得還會再掉，可是還會再掉，又怕引起銀行的問題，坦白講比中國大陸還要嚴重，現在中國大陸房地產已經有很多人覺得過熱，或者太貴，越南這個已經是離譜到不可思議的程度！「房價超過深圳耶！你想想？我講胡志明市啦！」

主持人韋家齊提到，失業的問題也很嚴重？「房地產本來就會創造很多就業！」郭正亮直言，中國大陸有人做了統計，現在16到24歲都市的失業人口高達20％，「我認為跟房地產業也有關係，跟互聯網也有關係！」所以中國大陸現在也想要對互聯網做一些鬆綁，有一些行業可能會回歸，比如說線上教育，或者是線上遊戲要多發幾張牌照，因為要有編號才能發行，坦白講前陣子對騰訊也限制得蠻緊的，有些都是矯枉過正。

「他有問題是沒有錯，可是打過頭了要回來。」郭正亮說，可是這跟越南是不一樣，中國大陸的房市還在可控的範圍內，越南真的不敢講！