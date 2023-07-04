2023台灣人夏令會近期陸續展開，民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座。（趙天麟辦公室提供）

民進黨立委趙天麟1日在美國演講，主張要讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣」，前立委郭正亮說，「快要嚇呆了！」連美國都不敢說要讓共軍出不了港，且共軍都已經出第一島鏈了，還主張要讓共軍出不了港？「你是比美國還要強大的火星部隊？」嚇死人了，怎會有這樣的立委？

2023台灣人夏令會，民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，他1日以「和平保台的軍事與經濟戰略解析」為題發表演講，會上提出「拒止共軍四不戰略」，意即台灣自我防衛能力要足以讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣」。

對此，郭正亮3日在《新聞大白話》直言，「我昨天看到都快要嚇呆了！」連美國都不敢說要讓共軍出不了港，且都已經出第一島鏈了，還主張要讓共軍出不了港？「你是比美國還要強大的火星部隊？」嚇死人了，怎會有這樣的立委？

郭正亮強調，民進黨如果要主張這些有的沒的，要證明最勇敢，就要講出一些符合軍事專業的語言，而且自己要表現出軍人的勇敢！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮提到，現在義務役延一年，警察要受城鎮戰訓練，歐布萊恩說AK47發到每家每戶，還獲頒大綬景星勳章，各種姿態做足了，然後現在又來說不會上前線，「太假了吧！哪有人這要搞的？」英美政治菁英都是玩真的，不要用騙的，既然麼勇敢，勇敢的賴清德就勇敢一點，明明主張備戰才能避戰，備戰就是玩真的！

郭正亮呼籲，如果認知情是這麼嚴峻，就要講實話，如果民進黨繼續執政，兩岸必然面對硬碰硬，就是這麼嚴峻，該講實話，大家才會知道，義務役延長一年會碰到什麼情況。