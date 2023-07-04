由瑪格羅比與萊恩葛斯林主演的奇幻喜劇電影《芭比娃娃》(Barbie )，將在7月21日上映。但是越南剛剛宣布該片禁止播放，因為電影中出現南海地圖，是中國大陸主張的「九段線」，對越南而言，這違背了越南南海主權的主張。

BBC報導，南中國海附近的國家很多，其中越南的海岸線全部都在於此，這使得他們對南海主權的態度也最強烈。

由於芭比娃娃是玩具界的巨大地位，這部電影一直是社交媒體的主要話題，並且2則預告片都引發各種討論。

然而，目前還不清楚哪個場景描繪了九段線，沒有出現預告片中。

南海的主權爭議源於二戰後後的畫分，當時中華民國主張具有南海全境的主權，稱為十一道線，在大陸變色之後，北京也沿用了此說，但是為表示對社會主義盟友越南的善意，做了一點修正，成為九段線，不過越南同樣不能接受。

南海周邊國家都為二戰後的新興國家，他們自然會主張相關領海與經濟海域的權利，南海就成了必爭之地。

華納兄弟電影公司的《芭比娃娃》並不是唯一一部因九段線而被越南禁止的影片。2019年，夢工廠動畫電影《壞壞萌雪怪》，也因同樣原因被撤檔。三年後，索尼動作片《秘境探險》，也發生類似的衝突。

兩年前，澳洲情報劇《松谷》(Pine Gap)也因為出現南海地圖而被 Netflix 從越南市場撤下。