美國即將迎來獨立紀念日假期，華爾街股市今天只有半天交易且交投清淡，4大主要指數收盤小幅上漲。

道瓊工業指數小漲10.87點或0.03%，收34418.47點。

標準普爾指數小升5.21點或0.12%，收4455.59點。

那斯達克指數上漲28.85點或0.21%，收13816.77點。

費城半導體指數上揚30.56點或0.83%，收3703.62點。（譯者：陳彥鈞）1120704