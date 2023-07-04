中共官方自8月1日起宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制，在陸媒與網上激起一陣陣的歡呼，目的已達到一半；另一半作用則是警告美國，即便美國國務卿與經濟官員陸續訪問大陸，中美的關係並未和緩下來，仍處於高度緊繃狀態，要中國配合推動大規模經濟刺激與財政寬鬆政策來避免全球陷入衰退，還得拿出些硬貨才行。

中國選擇在美國財政部長葉倫訪華前夕宣布這管制措施也是經過深思熟慮，美方希望中國放寬經貿、財政政策，北京則先放出對半導體材料新的管制措施，暗示美方「半導體技術管制的問題沒解決，雙方的對抗會加重」。由此可以預料，葉倫這次訪問北京，極大概率會空手而返，與先前的國務卿布林肯以及隨後到訪的商務部長雷蒙多一樣，除了重建形式上聯繫之外，不會有其他成果。

美國財長葉倫這次前往中國訪問恐怕只有形式意義，不會有任何實質成果。（圖／路透）

選擇在葉倫訪中前在半導體材料管制上出手，還能在國際宣傳上凸出雙方關係的爭議點，對國內也有很重要的宣傳作用。此舉表明中國在全球半導體產業供應鏈上並非完全受制於人，只是為顧全大局不願兩敗俱傷。這次選擇一個具有宣傳意義又有象徵性的目標出手，對內可以證明中美雖然恢復談判，但中國在美國制裁下並未退讓。

這項新的半導體材料管制措施在陸媒與網路上都引起陣陣歡呼，認為是對美國半導體政策的報復行動，雖然2項半導體材料只是一手試探策略，警告美國的意味濃厚，未來可以用在對美半導體談判的籌碼。這顯示管制措施尚未開始實施，已經產生了相當有效的宣傳作用。

8吋GaN氮化鎵晶圓等第3類半導體產品。（圖／本報檔案照）

不過，仍有不少半導體產業界人士指出，這項管制措施並不如許多人所想像的有什麼實質作用。首先，中國在鎵鍺的資源蘊藏上並不具有壟斷地位，據美國地質調查局（USGS）的資料，目前全球金屬鎵的儲量以中國最多，約佔68%，但產量則佔90% 以上，儲量第3的美國將它列為重要資源予以保護；鍺的儲量最多是美國（45%），中國則排第2(41%)，產量上仍以中國最大。這些用於軍事、航空、通信等領域的重要材料，在美歐等國都有管控政策，自己國內的儲藏盡量不開採，而是向中國進口粗製的鎵與鍺來進行精煉與加工，中國也因此成為全球最大的鎵與鍺供應國。

許多半導體業界人士認為，如果是做為對美反制措施，以鎵與鍺進行管制顯得太軟弱無力。（圖／Shutterstock)

而這樣的市場結構讓許多半導體業界人士認為，如果是做為反制措施，以鎵與鍺管制就太軟弱無力了。因為這些材料生產不難，在半導體業的用量極少，相對地儲量還算相當豐富，無法以稀缺性形成實質的反制力道。而且很多半導體設備中也會用這些材料，像美國應材公司還在出售矽化鍺設備給中國，因此這類公司應該就很容易能取得的出口許可證。另外像砷化鎵全球有7成產能在台灣，很多陸企都找台企代工，這些台企拿到鎵的出口許可證也順理成章。

要拿鎵鍺這種金屬元素材料做為制裁標的還有個比較困難的地方，它不像半導體設備一樣可以追蹤到最終用戶，材料經過提煉、加工、組裝等多種繁複的程序，無法完全清理材料的最終去向。除非用全面性禁止出口，只果只是在出口的關卡上做管制，是沒有任何意義的。

台灣國際半導體展上匯聚逾650家展商，展示半導體上下游產業鏈尖端技術與創新解決方案。圖為3代半導體GaN氮化鎵及氧化鎵晶圓產品。（圖／王德為攝）

8月1日開始管制後，初期可能鎵產業中比較上游的基板業者會到一些影響，它的下游應用非常廣泛，包括光學元件、光通訊、發光元件、5G、3D感測器等，鎵的生產分布在中國、日本、烏克蘭、哈薩克和加拿大等國。這些材料幾乎都在各種半導體產品的中間環節，幾乎無法追蹤，要以發放許可證的方式來區別實際用戶，實施上太過困難。由此可見，這項新規定最終只有對內宣傳與對外表態，而且顯然已經達到最初的目標，至於未來實施的狀況如何，恐怕也沒什麼人會真正關心。