俄羅斯無人機今天襲擊烏克蘭北部城市蘇米（Sumy），造成至少2人死亡、19人受傷，這促使烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲對防空能力進行重大升級。

路透社報導，烏克蘭蘇米州政府在通訊應用程式Telegram表示，俄國軍隊以4架無人機發動攻擊，毀損一棟官方建築物和兩棟住宅大樓。

烏克蘭國家救難部門公布的畫面顯示，有數棟建築物受損，殘骸散落在庭院內，救難人員持續滅火。

澤倫斯基於夜間談話影片中表示：「不幸地，我國還沒有足夠數量的優質防空系統來保護我們全部領土，並擊落所有敵方目標。」

但他說道：「我們會盡一切所能，讓我們的防空成為最強。」

澤倫斯基還提到，在過去16個月的戰爭中，烏克蘭防空系統已擊落超過3000個不同類型的目標。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，最近幾週又加強空襲烏國。烏克蘭軍隊已發動反攻，試圖收復被占領的國土。（譯者：陳彥鈞）1120704