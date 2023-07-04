水果有益健康，但某些水果的果肉無毒，但果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會造成中毒。醫師表示，蘋果、李子、梨子、桃等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐會導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克、甚至死亡；幼童更容易受影響。

臺北榮總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪時表示，許多植物內含氰苷，若吃下肚恐會造成氰化物中毒。他說明，這是因為氰化物會抑制身體利用氧氣，一旦身體組織無法使用氧氣，就會缺氧、出現酸中毒，嚴重會抽筋、休克、甚至死亡，這些食物要小心防範，以免產生嚴重的食物中毒。

他表示，部分蔬菜含有氰苷，例如竹筍、樹薯，但氰苷在煮熟過程會被破壞，就不至於影響人體。而民眾吃水果種子時，會直接咀嚼食用，因此容易誤食而中毒。含有氰苷的水果果核包括蘋果、梨子、桃子、梅子、櫻桃、杏桃等水果，但這些水果的果肉不會危害健康。

他表示，民眾若吃了上述水果的果核，就可能會產生氰化物中毒，進而導致人體缺氧、出現代謝性酸中毒，嚴重會抽筋、休克、甚至死亡。若是長期食用氰化物，則因氰化物會結合維他命B12，導致人體缺乏B12，進而引起貧血、失智或神經系統異常等慢性中毒症狀。