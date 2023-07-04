一個年輕男子求診泌尿科，主訴陰莖破皮2、3天，還流了一些液體，醫師檢查發現，陰莖上有數個潰瘍傷口，但按壓都沒有痛感，醫師詢問是否要把所有性病檢查都做一輪，男子也乾脆地說「全做」，並如實交代近期有過不安全性行為。果不其然，隔天醫師即收到檢驗報告呈現「陽性」，確認感染梅毒。

泌尿科醫師施冠偉在其粉專貼文表示，上述男子因不安全性行為而染上性病，不只陰莖破皮流湯，幾天後回診，男子手掌還出現大大小小的紅斑。男子透露是幾天前看完門診後出現的。所幸其他性病檢驗結果為陰性，隨後施冠偉提醒該男子，記得請性伴侶一起就診治療，否則將引發交互感染。

施冠偉說明， 在感染梅毒後的10~3個月，通常感染部位如生殖器、口腔或肛門會出現潰瘍，按壓時不會痛，且有硬硬的紅色或褐色傷口，若不理會可自然消失。

感染梅毒後1～6個月後，手掌和腳底可能會出現皮疹、但不會癢，可能伴隨如疲勞、發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛、關節疼痛及淋巴結腫大等症狀。

他表示，在感染梅毒後數年至數十年，若都遲遲未治療，可能引發包括心臟疾病、神經系統、甚至眼睛等嚴重的健康問題。至於梅毒的治療方式，主要為抗生素治療，通常以注射青黴素方式進行，前期的梅毒通常只需一次注射即可；後期則需要多次注射。

他表示，因梅毒所引起的身體損害是不可逆的，與任何性傳播疾病都相同，因此預防的最佳方式就是安全性行為，並定期進行性病檢查。安全性行為的保護措施為，全程戴上保險套；事前防護藥物，如愛滋病的PrEP；事後防護藥物，如愛滋病的PEP。此外，也可施打HPV疫苗，男女均可施打、須打滿3劑。