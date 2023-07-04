簡沛恩2019年創立療癒系飲品店「必可蜜PiQiMi」，全盛時期不只台北、新北有多處家門市，也風光插旗高雄、苗栗、彰化。不過，受疫情及大環境變化，各處分店已悄悄收攤，據知微風信義店做到六月底，「必可蜜」將只剩三峽一間實體店，簡沛恩也證實了。

簡沛恩從女藝人變女創業家，「必可蜜」風光時，還能繪製全台分店地圖，台北有南港店、微風信義店，新北有永和、板橋、三峽店，還有高雄富民店、苗栗頭份店、彰化店。過去她也曾找姊妹淘方馨、王宇婕、林又立等幫忙站台宣傳，對於藝人創業，簡沛恩也謙虛認為：「不管藝人做什麼事業，知名度都是錦上添花。內容品質才是長久之道。」

簡沛恩去年找陳謙文在「必可蜜」微風信義店做輕食快閃活動。（圖／本刊資料照）

當老闆親力親為，簡沛恩說自己每日都會看各店的業績，和夥伴檢討如何調整更好。新店剛開、遇到人手不足的時候，她也會二話不說地跳下去幫忙，從搬運原料、換零錢、製作飲品、運送印刷物等，都能親力親為，她也很喜歡在店內跟消費者聊天，「聽消費者分享喝完之後的療癒感受，也是療癒我自己的方式之一」，她透露杯子上印的「生活有點苦，必須加點蜜」，也是她的創意點子。

曾自嘲創業史就是「人生八點檔」，簡沛恩也曾被騙、慘賠過，創業初期對於股權、商標、財務報表等相關知識一竅不通，吃了不少虧，勇敢面對失敗經驗，簡沛恩從中記取教訓，也進修EMBA創業班增強專業知識。

「必可蜜」全盛時期可繪製北中南分店地圖。（圖／翻攝必可蜜IG）

不過，簡沛恩去年就不諱言疫情影響「必可蜜」實體店鋪生意，計劃將「必可蜜」轉型電商發展。針對「必可蜜PiQiMi」微風信義店收店，簡沛恩證實，表示最主要是百貨櫃位調整轉型，公司其餘品牌持續在擴點中，疫情過後公司也全面調整方向，轉型發展以餐飲為主。

餐飲之外，簡沛恩也推出新事業，日前宣布成立寵物健康食品品牌「iPETSTAR心寵星」。去年她接受時報周刊CTWANT專訪時，就透露對寵物產品有興趣，為了家中的愛貓，她購買寵物食品一定會謹慎閱讀成分，用盡處女座的龜毛為毛孩把關，「我會看成分換算成本，如果售價太便宜，我會不敢用，吃的東西對牠們真的很重要，成分是純肉還是肉粉要注意。」看著看著，就看出商機。果真，行動派的她真的很說到做到。

簡沛恩創寵物健康事業品牌，日前找陳謙文和林萱瑜一起為品牌揭幕。（圖／本刊資料照）

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