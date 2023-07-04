演藝圈中，不止簡沛恩做手搖副業，還有曾莞婷也曾以一杯要價260元的「黃金冰糖燕窩」手搖飲震驚市場，而藝人做手搖最成功的案例，大家都公認是詹子晴丫頭的「不要對我尖叫」最成功。

ㄚ頭成立手搖飲品牌「不要對我尖叫」經營得非常成功。 （圖／取自ㄚ頭臉書）

詹子晴（丫頭）開創的「不要對我尖叫」，短時間就爆紅闖出名氣，如今更是國際級的手搖品牌，全球有400家分店，丫頭日前更發下豪語「今年一定可以破億（營業額）」，可以說是藝人中做手搖最成功的一位。

曾莞婷的手搖飲品牌因價位高曾創下驚人話題。（圖／AirKiss飛吻茶飲提供）

曾莞婷2020年開設的手搖飲店「AirKiss飛吻茶飲」一度驚呆世人，原因是，它的招牌商品「黃金冰糖燕窩」，一杯要價260元，當時創下話題，每天賣到缺貨。不過，「AirKiss飛吻茶飲」已在去年全面收攤。

謝承均的手搖飲獲得許多演藝圈好友喜愛。（圖／取自黛黛茶臉書）

謝承均創辦手搖品牌「黛黛茶」，品牌概念是經典融合與研發創新並進，開拓高質感茶飲市場。紅茶是他們的一大特色，不只有大吉嶺、阿薩姆，菜單中的頂級紅玉，據說是以一斤3000元以上的高檔茶葉泡出來的。

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