侯佩岑和姐妹們用餐近4個小時才結束步出餐廳。（圖／本刊攝影組）

侯佩岑曾是電視台的新聞主播，2004年轉行節目主持，至今已經歷過10次三金典禮，轉型得非常成功，近年她演藝重心轉往大陸，鮮少在台灣節目上看見她。時報周刊CTWANT在 6月25日傍晚於台北市松山區巧遇身穿白上小洋裝的侯佩岑，只見她快步走進一家高檔牛排館，在裡頭待了4個多小時，才和姊妹們走出餐廳，事後她在IG上也分享和姐妹們聚會的照片，仙氣飄飄更勝當年。

一行人用餐完在門口聊天了好一會兒，侯佩岑輝著手看似要道別。（圖／本刊攝影組）

6月25日傍晚6點12分，穿著白色短裙小洋裝、腳踩輕便涼鞋的侯佩岑隻身出現在民生社區，不見老公、小孩身影。儘管她戴著黑色口罩，但露出的一雙大眼自帶光芒非常好認，侯佩岑看起來急著赴約，行色匆匆地快步進入一間知名牛排館。

幾個姊妹淘抱在一起，看得出交情甚好。（圖／本刊攝影組）

直到晚間9點50分，將近4個小時過去，侯佩岑終於和另外3位女性友人走出牛排館，4人在門口又聊了起來，姐妹們看起來都非常開心且依依不捨，幾度揮完手又抱抱，後來才終於在友人的提醒下，侯佩岑看到了路邊停妥的車輛，並查看了自己手機，確認叫的車已經抵達，才不捨地與友人再次擁抱道別離開。

侯佩岑又再次揮手，看起來這次是真的要離開了。（圖／本刊攝影組）

當晚，侯佩岑隨即在社群網路上貼出和友人聚餐的照片，原來聚會人數是5名，她標註「best friend forever」的縮寫「bff」（意指一輩子最好的朋友）並給了好幾顆愛心，看得出來幾個人之間感情深厚。

結果在上車前侯佩岑又忍不住跟姊妹抱在一起。（圖／本刊攝影組）

這場女生們的聚會，侯佩岑也獨自赴約，沒有帶家眷們參與，不過查看侯佩岑照片，她的兩張獨照都拿著一杯知名品牌的外帶咖啡，卻不屬於該餐廳，據悉餐廳並不能食用外食，照片看來她只有嘟嘴並無飲用，希望她沒有偷偷踩線。

在朋友提醒下侯佩岑確認叫的車已抵達才趕快上車。（圖／本刊攝影組）

侯佩岑先前出新書《看見你，聽見我，遇見愛：米米與白雪》將成長經歷中遇到的愛情、親情、友誼投射在裡面，她在節目《大雲時堂》表示，受到外婆過世影響，才將長久在內心早已醞釀已久的故事寫出。

與姐妹聚餐後侯佩岑開心發文。（圖／取自侯佩岑IG）

節目中，侯佩岑更是透露當年時任主播的她緊張又沒自信，雖然被封為「台灣第一美女主播」，但每2周就向老闆辭職一次，受到鼓勵之後才繼續撐下去，現在回想覺得在媒體圈格格不入，不真實、內心害怕，長期忽略自己喜歡什麼的她如今想要做回自己，希望能跨行挑戰當喜劇演員。

侯佩岑帶外食進入牛排館，還開心自拍PO照。（圖／取自侯佩岑IG）

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