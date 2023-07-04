九把刀2017和前主播周亭羽結婚，2020年喜獲大女兒「魯拉拉」，去年周亭羽生下小女兒「拜蹦」，夫妻倆升格當二寶爸媽。近來，九把刀忙於新片《請問，還有哪裡需要加強》宣傳，還經常曬娃分享天倫之樂，時報周刊CTWANT更目擊九把刀在忙碌之餘抽空帶愛女到醫院看病，兼顧家庭與事業。

6月19日中午約11點半，本刊在醫院巧遇九把刀，獨自推著兒童推車現身小兒科門診外，疑似是帶將滿1歲的小女兒「拜蹦」來看醫生。不知是否忙於台北電影節開幕首映，九把刀進診間前先接了一通電話，帶愛女走出診間又滑了一會手機，才默默推著推車走回座位區等候，看起來十分忙碌。

剛看完醫生，似乎有要事的九把刀先滑了一會手機。（圖／本刊攝影組）

雖然全程不見周亭羽的蹤影，但九把刀仍獨自顧小孩，直到下樓後，才有一名白衣的中年婦女靠近父女倆身邊，從互動看起來，疑似是小孩保母，沒多久中年婦女再度暫時離開拿藥，忙到一段落的九把刀，則放下手機，推著「拜蹦」四處晃晃，享受父女倆獨處時光。

九把刀大女兒「魯拉拉」去年得了呼吸道融合病毒，半夜咳嗽到嘔吐，還因為耳朵痛到哭，讓他心急如焚，特地發文求助有經驗的父母，「可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？」足見他對愛女的健康相當上心。

九把刀與周亭羽結婚5年，育有2個寶貝女兒。（圖／翻攝自九把刀臉書）

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