擁有大陸法學博士學位的張姓男教授，遭鄭姓妻子發現，張為了不讓外遇對象再次懷孕，竟偽造鄭女的簽名進行結紮手術，台灣高等法院駁回上訴，依行使偽造私文書罪將張男判刑4月， 可易科罰金。可上訴。

依據《優生保健法》第10條第1項規定，已婚男女經配偶同意者，得依其自願，施行結紮手術，未經配偶之同意或授權，擅自冒用其名義簽署，讓醫院誤認其配偶同意結紮手術，觸犯行使偽造私文書罪。

判決指出，張男未經鄭姓妻子同意或授權，為避免其婚外情對象劉姓女子再次因其懷孕而墮胎，2015年3月19日，他在醫院進行結紮手術時，在結紮手術之「外生殖器手術同意書」上之「見證人」、「外生殖器手術說明」之「立同意書人」之欄位偽簽鄭姓妻子姓名。

他偽造這些簽名，以表示鄭姓妻子見證並同意他進行該手術之意思，並持之交付給醫院醫護人員而行使之，後因鄭女為其女兒尋找放置於張的書房內之疫苗證明文件，因而發現張放在抽屜裡面之上開手術同意書及說明書，憤而提告。

一審及二審審酌張男擅自冒用鄭姓妻子名義偽簽其姓名，致生損害妻子及醫院，所為殊值非難，考量他犯後否認犯行之態度、其智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑4月，可易科罰金。