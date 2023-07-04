灰狼以頂薪合約綁住了明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards），合約總值上看5年2.6億美元（新台幣80.9億）。愛德華茲是2020年選秀狀元，最近一季場均24.6分、5.8籃板、4.4助攻皆是生涯新高，是球隊得分主力，而且3個球季都保持身體健康，他還加入了世界盃美國男籃隊。

2020年選秀梯次的球員，榜眼懷斯曼（James Wiseman）最初被勇士選上，但是第2季就因膝傷報銷，今年2月在四方大型交易被送去活塞。先前勇士給予他4年3962萬美元，他在活塞還剩最後一季1200萬美元年薪。這季他只出賽45場，場均10分、5.9籃板。

同榜探花是有名的「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball），聯盟官網報導鮑爾也獲得黃蜂5年2.6億美元的頂薪續約。最近一季因傷只出賽36場，23.3分、6.4籃板、8.4助攻，雖然投籃命中率僅41.1%（鮑爾兄弟的毛病），不過他在2022年就入選明星賽，比愛德華茲還早一季。

灰狼陣中還有2015年狀元唐斯（Karl-Anthony Towns），他今年受傷只出賽29場，愛德華茲仍幫助灰狼連續兩季打進季後賽，在首輪1勝4負不敵金塊。唐斯之前也是簽下5年頂薪合約，加上大手筆從爵士換來的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），灰狼現在有3位頂薪球員了。