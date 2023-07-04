79歲美國好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的19歲孫子萊昂德羅狄尼洛（Leandro De Niro Rodriguez）突然離世，51歲大女兒、同時也是萊昂德羅狄尼洛媽媽的德瑞娜狄尼洛(Drena De Niro ) 證實噩耗。調查人員透露，現場發現毒品與吸毒用具，研判是用藥過量，目前尚未確認死因。

萊安德羅 (Leandro) 出演 2018 年電影《一個明星的誕生》，飾演布萊德利·庫珀最好的朋友的兒子。據《TMZ》報導，萊昂德羅狄尼洛於7月2日被發現死在紐約市一間公寓的椅子上，發現是他的友人，因為多日沒有聯絡對方前來探望並緊急通報。警方透露，現場發現毒品與吸毒用具，研判是用藥過量，目前尚未確認死因。

母親德瑞娜狄尼洛2日晚間發文哀悼，「我的美麗甜蜜的天使。從我在肚子裡感受到你的那一刻起，我就無法用言語或描述來表達我對你的愛。你一直是我生命中的喜悅、我的心靈和一切純淨真實的依靠。我希望此刻我能和你在一起。我希望我能和你在一起。我不知道沒有你該如何生活，但我會試著繼續走下去，傳遞你讓我成為媽媽時所感受到的愛和光明。你被深深地愛著和珍惜著，我希望單單這份愛就能拯救你，我很抱歉，我的寶貝，我很抱歉。安息在平靜與永恆的天堂，我親愛的小男孩。」

而勞勃狄尼洛3日發表聲明證實孫子已經離世，也請求外界給自己隱私。

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