黑人（陳建州）日前遭大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，而大牙3日於臉書上曬出有網友私訊提醒她「小心對方網軍攻擊」，怎料該篇貼文底下隨即出現一堆水軍複製貼上一樣的攻擊內容，讓網友翻出李靚蕾也曾爆料王力宏買網軍帶風向，更曬出購買證明的明細。

大牙3日發文表示，有網友提醒他陳建州在找口碑公司，對此，大牙表示「感謝提醒，雖然並不意外。既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切，謝謝那些在後面撐著我的你們，我會加油」結果該篇貼文下馬上出像同樣簡體字留言洗版攻擊「又再炒熱度了嗎？無聊」，且都是不同帳號。

雖然網友未能證實是否為陳建州所發動的網軍，但已引發大牙粉絲不滿「連洗版內容也一樣，還不願意客製化，蠢死了當我們笨蛋嗎」，更讓許多人質疑與當年王力宏的手法相同，而其實李靜蕾去年1月曾在IG上貼出多張付款明細，指控王力宏買網軍替自己帶風向。

從明細中可見單則IG貼文4萬個讚加上400個好評，要價840元人民幣（約3650元新台幣），另一篇2萬個讚加上200個好評，要價420元人民幣（約1800元新台幣），而微博影片點擊量、點讚數一樣也能請網軍幫忙達到效果，價格看來相當實惠。

李靜蕾曾曬出王力宏購買網軍的證明。（圖／擷取自微博）

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