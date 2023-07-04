訂位、訂房都需要報姓氏，網友時常分享姓氏被店員聽錯的經驗，不過一名郭姓女網友則表示，她的姓氏講出來，店員通常一聽就懂，完全不用舉例。文章曝光後引發許多討論，還有網友表示「陳」和「廖」也不太會被搞錯。

一名女網友在《Dcard》發文指出，常看到網路上討論被店員搞錯姓氏的話題，不過姓「郭」的她從來沒遇過這種狀況，「每次一講就懂，連舉例哪個名詞都不用，覺得很輕鬆。」

原PO也好奇，除了「郭」以外，「還有哪些姓也是一樣方便的嗎？」貼文引發許多討論，其中「陳」和「廖」最有共鳴，「陳從來不會錯，也不會被多問」、「姓陳的我從來沒有這種煩惱」、「朋友姓裴，她出門都假裝自己是陳小姐」、「廖，雖然筆畫很多」、「廖真的沒被聽錯過」、「我也姓廖，還真沒被人叫錯過姓氏，但姓氏筆畫確實多到靠北。」

另外也有網友表示，「樹葉的葉，基本上零錯誤」、「劉備的劉、劉德華的劉，很少被聽錯」、「我姓向，每次打電話訂位的時候店員都會愣住，只好補充是方向的向，雖然不是容易聽錯的姓氏，但還是很困擾。」