一名網友分享，下班撞見一位阿伯在公司飲水機裝了2大罐水回家，讓他很好奇到底是哪些人會從公司裝水回家，引起網友熱烈討論，不少人嘆家裡的水很難喝，所以都會裝公司的水回家，畢竟公司飲水機都會定期檢查更換濾芯，家裡的飲水機就不見得了，更別說不少租屋的人家中根本沒有飲水機。

一名網友昨在PTT上貼文表示，下班準備離開公司的時候，發現一個阿伯去公司的飲水機裝了2大罐水回家，大概是一般常見的4瓶寶特瓶的量，讓他感到很不解，忍不住好奇會裝飲水機的水回家的人都是誰？

貼文引起網友討論，不少人留言表示，家裡的水比飲水機難喝很多，如果家裡距離公司不遠，真的會想要扛水回家。「家裡的水通常比飲水機難喝」、「飲水機的比較好喝」、「我覺得飲水機的水比家裡水好喝」、「家裡的水很難喝」、「公司只要走路5分鐘，裝一壺回套房很爽啊！」

另有網友說，租屋處沒有飲水機，只有濾水設備，懶得煮水喝的時候就會想從公司裝水回家，畢竟公司的飲水機有定期清理更換濾芯，衛生又省錢。「飲水機有定期更換濾芯，還會檢驗水質，真的很香」、「租屋處沒飲水機」、「家裡沒有飲水機的人」、「公司飲水機濾芯都有定期更換」。