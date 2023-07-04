台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月各都的量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增的佳績，但其餘四都均年月雙減，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於Q2取得使照的新屋戶數超過400戶，因而衝高數據表現。事實上，撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局。

111年6月在國內疫情急遽升溫的狀況下，加上央行升息、政府打炒房措施等因素影響，改變民眾對房市的期待，讓市場觀望氣氛濃厚，6月六都房市交易量是111年上半年次低月份，僅次於農曆春節的2月，基期相對較低。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，觀察今年6月六都交易年減僅2.9%，已不若前幾個月單月同比都有雙位數的量縮。

近月的移轉年減幅度持續收斂，6月收斂到剩下3%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，接下來有機會拚持平或微幅成長，不過緊接著7月就是暑期淡季，今年暑假應該有爆發性出國旅遊潮，加上平均地權條例新制上路、央行進行第二套房貸成數管控與下半年總統大選將開跑，需觀察第三季買氣能否維持平穩。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府今年沒有鬆綁房市管制的打算，且市場普遍預期還有升息空間，更何況目前平均房貸利率已破2%，銀行核貸仍然保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，但賣方降價相當有限，不易達到買方的甜蜜點，故成交呈現停滯的狀態。