在歷經連10次暴力升息後，美國聯準會6月首次暫停升息，為自去年3月起首見。經濟數據方面，美國GDP預期成長調升、耐久財訂單增加、失業率下降等，均顯示景氣朝轉佳方向，帶動美股今年以來漲勢驚人。

蘇皓毅表示，全球央行追隨美國步調陸續暫停升息，市場資金有望由緊轉鬆，同時也帶動全球股市近期有不錯反彈。不過，未來經濟衰退疑慮仍如影隨形，備受關注的指標公債殖利率倒掛幅度更創逾40年新高，持續引發投資人擔憂。

蘇皓毅指出，據費城聯準會分析師調查，美國未來4季陷入衰退機率逾45％，為1970年以來最高。所幸歷史經驗顯示，在預期衰退心理到最高點時，往後1年股市投資報酬率多為正報酬，以近3次經驗為例，標普500指數漲幅11～23％不等，故投資人無須過度擔心。

蘇皓毅進一步說明，觀察美股今年以來的走強態勢，主要由5家尖牙股（FAANG）強勢上漲帶動，並非全面走強。考量目前企業獲利修正相當程度已獲得滿足，通訊、基礎建設等類股還有輪漲機會。

而美國已升息至5.5％，全球央行在去年的大升息潮過後，未來蘊藏的降息空間就是各國央行手上可使用的銀彈。不過，升息尾聲市場仍有震盪，投資人宜應把握拉回機會，運用定期（不）定額逢低布局多元資產，掌握市場波動與輪動下的投資契機。

對此，中租基金平台致力金融創新，近期推出定投機制的「自動停利轉申購」新功能，讓投資人可自由設定「基金停利點」與「跨品牌轉申購標的」，在抵達停利點時會自動轉申購至預先設定標的，協助投資人輕鬆落實紀律投資。