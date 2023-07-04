台中5億賴姓高中生與夏姓代書助理登記同婚後離奇墜樓身亡，賴母控告謀財害命，台中地檢署經1個多月偵辦，21日偵結全案，認定夏男與賴生「假結婚」，依涉犯偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分因查無他殺事證，予以不起訴處分。賴母及委任律師許哲維先前已對於處分書部分內容有疑慮，委任律師已在昨天遞狀，預計今天會再遞交第2狀，聲請再議。

家屬及委任律師在上月（26）日下午收到檢方的起訴、不起訴書，針對部分內容，他們仍存有疑慮，經蒐集各方資訊，並與家屬討論過後，已在昨日遞交書狀，預計今日還要遞交第二波書狀。

台中地檢署經1個多月偵辦，上月21日偵結全案，認定夏男與賴生「假結婚」，依涉犯偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分因查無他殺事證，予以不起訴處分。賴姓高中生母親仍不相信兒子會輕生，強調「要上訴」。

許哲維檢方不起訴後指出，檢方對家屬提出對疑遭注射氯化鉀等證據方法未採納，且部分調查不足，無法說服家屬與社會，一定會聲請再議。

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