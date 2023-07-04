洋基先發投手赫曼。（美聯社）

勇士隊小阿庫尼亞。（美聯社）

大聯盟上周最佳球員有3位，國聯獲獎者是勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），美聯是天使隊大谷翔平、洋基投手赫曼（Domingo German）兩人共同獲獎。這是大谷翔平生涯第6度獲獎，他上周的表現精彩得無以復加，但是赫曼畢竟投出了「完全比賽」，這個獎肯定要算他一份。

洋基11比0戰勝運動家之役，赫曼僅以99球達成大聯盟史上第24場完全比賽，也是2012年「菲利王」賀南德茲（Félix Hernández）以來首見。赫曼賽後說：「我非常興奮，言語難以表達的高興。」赫曼曾因家暴事件在2020年遭重判禁賽81場，幾乎心灰意冷，他在IG以西語留言：「我將離開棒球，謝謝大家。」後來赫曼刪除留言，並以英文宣示繼續奮戰的決心。

大谷翔平上周最精彩的是對白襪之役，在手指甲裂開的情況下，登板6.1局失1分，飆出10次三振，在打擊區轟出雙響炮。這是美聯60年來首見的表現，大聯盟史上第6人。不過前面那5人都是投手，大谷同時是美聯全壘打領先者，可說是前所未見。

單論打擊表現，小阿庫尼亞上周可能比大谷還猛，他有5支全壘打，單周攻擊指數是恐怖的1.916，還有3次盜壘成功，幫助勇士隊6戰全勝。特別是本季修改牽制規則有利於跑者，小阿庫尼亞成為史上首位在明星賽前寫下20轟、40盜、50打點的球員。