台灣證券交易所公布去年國內上市公司非主管職的全時員工平均薪資統計，其中平均薪資全台第一的是聯發科486.7萬元，月薪約40.5萬元，第二名是瑞鼎486.6萬元、第三是長榮457.5萬元，而台灣「護國神山」台積電只排名第七，平均薪資316.7萬元。

根據證交所昨天公布的公開資訊，上市公司去年（111年）平均薪資前10名裡有8間是半導體公司，而航運業因為疫情關係運價大漲，獲利大增，使得長榮、陽明的平均薪資擠進前10名，是唯二非半導體的業者。

至於上市公司非擔任主管職務的全時員工平均薪資第1名到第5名依序是聯發科486.7萬元、瑞鼎486.6萬元、長榮457.5萬元、聯詠395.9萬元、瑞昱383.9萬元。

第6名到第10名為矽創364.1萬元、台積電316.7萬元、天鈺295.8萬元、陽明295.7萬元、晶相光277.7萬元。