國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（3）日提出「九二共識」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」等4大主張，引起外界熱議。對此，前立委郭正亮指出，他許多泛藍朋友們在聽到侯友宜提出了4大主張後，都感到相當高興，並且研判，侯這次的動作，與競辦執行長、國安會前副祕書長金溥聰有關。

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》表示，他許多泛藍的朋友們在聽到侯友宜提出了4大主張後，都感到相當高興，因為他們覺得，選戰終於回到藍綠直球對決的局，讓大家知道未來為何而戰、未來可以做什麼。

節目主持人韋家齊問郭正亮，侯友宜此時提了4大主張，是因為鴻海創辦人郭台銘傳出將獨立參選，或是「金小刀」出鞘了？郭正亮則回應，上述兩點、以及侯友宜的民調真的太低「都是原因」，並且指出，前高雄市長韓國瑜在國民黨因反送中事件爆發、選情最逆風之時，都還拿到了38%的得票，侯的民調沒理由只有17%多，所以不少人希望他至少要鞏固基本面。