小學生的作業可能也會難倒成年人，一名網友分享，朋友的小孩國文作業要填空寫出成語，其中的第六題卻難倒他們所有人，看了許久都想不出來，只好求助網友幫忙，貼文引起網友討論，不少人留言說正解是「執迷不悟」，甚至還有眼尖網友發現，第四題也寫錯了。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，朋友小孩的小學國文作業超難，有一大題是要填空寫出正確的成語，但第六題他們想了很久都不知道正確答案該寫什麼，甚至在Google上面查也找不到，只能請廣大的網友們幫忙。

小學作業填空猜成語，正解驚呆眾人。（圖／翻攝自爆廢公社）

從畫面中可見，第六題的要填空的地方多達三處，第一個字的左邊是「幸」，第二個字的左邊是「辶」，第三個字是不，第四個字的右邊是「吾」。看起來擦擦寫寫了許多次，但都不正確。

貼文引起網友討論，不少人留言直呼，正解不就是「執迷不悟」，看了作業本差點被誤導，另外也有網友提醒原PO，第四題的「緣木求魚」寫錯字了，第一個字的正確寫法應是「緣」字，而不是作業本上所寫的「椽」。