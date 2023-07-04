夏季電費爆表，民眾最怕家中隱藏吃電怪獸，專家盤點家中最耗電的10個家電，第1名到第10名是冷氣機、電暖爐、電熱水器、熱水開飲機、電冰箱、除濕機、乾衣機、電鍋、微波爐和烘碗機，其中以冷氣機和電暖爐，分別是夏天及冬天的耗電霸主。

怡和家電近日於YouTube頻道點出家中最耗電的家電，第6名到第10名分別為除濕機、乾衣機、電鍋、微波爐和烘碗機。除濕機以多數家庭常態使用3小時來計算，一個月約消耗26度電；烘碗機和微波爐都屬加熱型的電器，一個月大約會消耗6度電；電鍋和乾衣機一個月約為12度電。

怡和家電表示，第5名到第1名依序是電冰箱、熱水開飲機、電熱水器、電暖爐和冷氣機。因電冰箱須24小時運轉，一個月使用下來大約消耗47度電；熱水開飲機是48度，而電熱水器是大家最常忽略的家電之一，它屬於消耗功率超級高的家電，一個月下來大概可消耗60度電。

怡和家電說，第2名的電暖爐和第1名的冷氣機，分別是冬天和夏天的耗電霸主，以電暖爐來說，若以每天晚上使用3小時來算，一個月可消耗63度電；冷氣機則是以每天吹3至5小時來算，一個月消耗135度電。

除此之外，台電過去也教大家揪出家裡的吃電怪獸，像是待機電力的家電就是吃電怪獸之一，家中最常見的就是數位機上盒，為避免讓待機電力的家電一直耗電，可拔除插頭或改獨立開關插座，長時間外出或不用時，可關掉電源以達省電效果。