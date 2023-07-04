日前「抖音男神」耀樂指控，16歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍私密片還遭外流；對此，3日上午到台北市婦幼隊接受約談，並於中午12時40分左右完成筆錄。炎亞綸的事業也受到不少影響，多個主持節目被撤換，事業停擺。有消息指出，炎亞綸投資房地產被套牢，友人也代為發聲了。

據《鏡週刊》報導，有讀者爆料炎亞綸理財不慎，投資了兩戶房地產，結果套牢賣不出去。當時炎亞綸經紀人證實的確有委託出售，透露炎亞綸想搬到更靠近市區的地方，但不願回應是否已經賣出。據悉，今年炎亞綸已經搬進內湖總價約新台幣6千萬至8千萬元左右的豪華社區。

對於投資房地產套牢的消息，炎亞綸透過友人以「完全虛假」、「沒有任何理財問題」，但不願針對近況多做說明。

事實上，炎亞綸先前遭耀樂指控，曾強制發生關係及偷拍不雅影片，事後炎亞綸發出長文否認，耀樂則在沒多久後召開記者會還原真相，怎料炎亞綸卻以一身白衣白褲白帽現身，當場向耀樂鞠躬道歉：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」之後離開時還向媒體澄清，兩人是合意發生關係。

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