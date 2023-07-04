一名女子與人夫婚外情，還因此生下一名女兒，她還傳LINE向人妻嗆聲「感情世界不被愛的那個人才是第三者，男人很現實的，不愛了就是不愛了」，人妻憤而提告求償100萬元，台北地方法院判決她與人夫須連帶賠償人妻50萬元。可上訴。

人妻提告表示，她在1992年結婚至今，但去年8月31日她看到小三以手機簡訊傳送老公的戶口名簿與外遇所生之女之合照，才知老公有外遇，經詢問老公後，他才始向她坦承婚外情且已外遇生子乙事。

9月4日起人妻說，她陸續收到手機簡訊或通訊軟體LINE所發送之訊息，內容均關於婚外情之細節，小三將婚外情之過程公開紀錄其於社群軟體INSTAGRAM所開設帳號之專頁上，甚至稱「原來婚姻中的棄婦當久了會變成潑婦」。

對方還說，「婚姻只是表示兩個人躺在一起合不合法，並不代表兩個人待在一起合不合適」，人妻主張，她遭蒙騙長達數年，小三與老公之往來顯然超越一般社交行為之分際，顯然侵害她的配偶權，應連帶給付她100萬元。

台北地方法院考量小三及老公絲毫未隱藏其等之關係，而於社群軟體上張貼文章使公眾得以觸及，甚至故意邀請人妻觀看頁面之內容，使她精神上受有相當之痛苦，判須連帶賠償50萬元。