周一收盤，道瓊指數漲10.87點或0.03%，報34,418.47點。標普500指數漲5.21點或0.12%，報4,455.59點。那斯達克指數漲28.85點或0.21%，收13,816.77點。費城半導體指數漲30.56點或0.83%，收3,703.62點。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療保健股（跌0.82%）、科技股（跌0.31%）收黑。非必需消費類股漲1.07%，表現最佳；其次為房地產股漲0.85%。

特斯拉第二季交車量創新高，股價大漲6.9%。

在通過聯準會的年度體檢後，大型銀行股宣布提高股利，帶動股價走高。富國銀行漲1.7%，花旗漲1.5%，標普500銀行股指數收漲1.5%。

美國公債殖利率曲線在周一創下1981年以來最大的倒掛程度，反映金融市場對經濟的擔憂。

根據最新發布的調查，美國製造業在6月進一步下滑，創下經濟受第一波新冠疫情重創以來最嚴峻的萎縮。

在周二因國慶日休市的前一天，美股提前於美東時間下午1點收盤，交易量低於平均水準。美國交易所成交量總計約為60億股，過去20個日均量為110億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.27：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.51：1。

標普500指數有20檔成分股創52周新高、無一創新低。那斯達克指數有59檔創新高、47檔創新低。