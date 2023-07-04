前澎湖縣議長、現任國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，其妻子昨（3）日中午騎乘機車行經馬公澎南興仁路段，被民眾發現頭部受到狀創倒臥路旁，機車也倒臥在一旁，經送往三總澎湖分院搶救後至今仍命危，目前擔任議員的兒子陳毓仁及二兒子，也公開在臉書發文，希望昨天中午路過該路段的車輛，可以提供行車記錄器，釐清車禍發生經過及責任歸屬。

根據了解，陳妻抵達醫院時生命跡象微弱，還曾一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復心跳，但仍呈現重度昏迷，家屬數度拜託院方務必搶救，希望能有好的跡象。

澎湖前副議長陳雙全妻車禍倒臥路旁命危，議員兒子徵求行車紀錄器。(翻攝陳毓仁臉書)

警消獲報到場時，發現現場並沒有其他車輛，僅有陳妻機車倒臥在路旁，目前也尚未出現目擊者，警方將調閱沿路的監視器追查事發原因。

陳雙全的議員議員陳毓仁及小兒子，也在臉書上貼文，希望如果有民眾在車禍發生時段路過興仁與鎖港間，能熱心夠提供車禍發生的行車記錄，釐清車禍責任發生的原因及歸屬。