男星董至成2020年與結婚22年的妻子簽字離婚，據悉他在離婚後意志消沉經常找朋友喝訴苦，體重因此一度飆破90公斤，如今已離婚三年的他，日前被直擊在新北市萬里的沙灘上，與一位正妹網紅牽手踏浪。

根據《鏡週刊》報導，董至成被目擊與辣妹網紅「甜心Q匠」在萬里海水浴場踏浪，當中可見董至成貼心地為女方鋪上沙灘墊，還幫忙她拍照，感情看起來不錯；對此，董至成回應，兩人只是朋友，是夏天到了女方說想到海邊拍照才找他幫忙，至於第二春他也坦言，目前還未遇到能一起走到老的對象。

此外，照片中也可發現董至成似乎瘦了一圈，他表示，之所以會減肥是因維前陣子走路都會喘，動作再稍微激烈一點就會覺得快窒息，且心血管也已發出警訊因此他才決定開始打羽球運動，並戒酒及碳水化合物，目前他已減掉8公斤，但目標是希望可以減到74公斤的理想體重。

事實上，董至成過去曾在節目中透露離婚原因，雖他自結婚後便不再喝酒，但為在大陸發展後需常應酬，甚至嚴重到「沒拍戲也在喝」此事讓妻子不諒解，認為他只是換個地方喝酒，再加上「自以為」才會導致這段婚姻畫下句點，而他也坦言「我很心痛」老婆是一個很棒的人，女方沒有問題，是他本人有問題，也希望對方可以好好照顧自己。

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