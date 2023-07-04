民進黨2024總統參選人賴清德日前稱，蔡政府的育兒政策做得比馬政府好，但國民黨立委鄭麗文指出，蔡政府執政下少子化越來越嚴重，生育率跌到全世界倒數第一，唯一的政績就是育兒補助持續增加而已，大酸「要是主委加碼都能當政績，瓜哥都能選總統了」。

鄭麗文昨（3）日在臉書表示，馬政府時期的粗出生率，從2008年的8.54％提升至2016年的8.83％，但蔡政府執政後，賴清德擔任過行政院長及副總統，育兒補助從3000元一直增加到7000元，生育率卻持續往下滑，如今小一學生不到20萬人，明年大學人數將跌破90萬大關，去年出生的新生兒更僅剩下13萬人，生育率是全球最低。

「這些政績還好意思說自己比馬總統好？民進黨到底臉皮有多厚？」鄭麗文酸，賴清德談政績只能比大撒幣，沒有任何一個數據能跟國際相比，她引用胡瓜主持戶外節目常說的話酸「要是主委加碼都能當政績，瓜哥都能選總統了，任何社會問題都用綜藝節目做效果、靠撒幣就能解決嗎？」

鄭麗文強調，這幾年除了生育率暴跌外，全台房價指數飆升，民進黨的居住正義全部跳票，且詐騙、貪汙及黑金更是史上最多，「這麼多社會問題急需解決，蔡政府做了什麼？還好意思自我感覺良好？為什麼多發幾千塊錢，一直加碼補助，年輕人還是不願意生小孩？還是不敢生小孩？出生率全世界倒數第一，為什麼都不用檢討？只要大內宣騙死忠的能當選就好？」