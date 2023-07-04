根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有231種，較112年第2季新增的公司有：金穎(1796)、泰茂(2230)、燦星旅(2719)、山富(2743)、揚秦(2755)、億杰(3089)、公準(3178)、耀勝(3207)、宇峻(3546)、晟德(4123)、曜亞(4138)、杏一(4175)、協易機(4533)、桓達(4549)、捷流(4580)、雙美(4728)、強生(4747)、德英(4911)、新鼎(5209)、寶島科(5312)、合正(5381)、聰泰(5474)、德昌(5511)、致和證(5864)、宏遠證(6015)、康和證(6016)、寬魚(6101)、沛亨(6291)、勤崴(6516)、順藥(6535)、倉和(6538)、醫揚(6569)、勁豐(6577)、南俊(6584)、軒郁(6703)、福華(8085)、大世科(8099)、生展(8279)、金益鼎(8390)、弘帆(8433)、華研(8446)、宏大(8932)、森鉅(8942)、皇田(9951)；減少的公司有：豆府(2752)、臺慶科(3357)、保勝(6517)、勝品(6556)、天宇(8171)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：訊聯(1784)、五福(2745)、協禧(3071)、茂訊(3213)、上詮(3363)、類比科(3438)、利機(3444)、曜越(3540)、西柏(3541)、世禾(3551)、歐買尬(3687)、湧德(3689)、友華(4120)、健亞(4130)、萬在(4543)、百德(4563)、前鼎(4908)、坤悅(5206)、協益(5356)、佶優(5452)、擎邦(6122)、信音(6126)、亞通(6179)、高僑(6234)、宇智(6470)、互動(6486)、保勝(6517)、勝品(6556)、上洋(6728)、長園科(8038)、德勝(8048)、常珵(8097)、天宇(8171)、華宏(8240)、實威(8416)、紅木(8426)、裕國(8905)；減少的公司有：濱川(1569)、金穎(1796)、泰茂(2230)、揚秦(2755)、公準(3178)、耀勝(3207)、東浦(3290)、佳穎(3310)、宇峻(3546)、杏一(4175)、捷流(4580)、德英(4911)、新盛力(4931)、建錩(5014)、華祺(5015)、新鼎(5209)、國眾(5410)、聰泰(5474)、宏遠證(6015)、建達(6118)、倉和(6538)、廣閎科(6693)、軒郁(6703)、大世科(8099)、泰藝(8289)、金益鼎(8390)、弘帆(8433)。