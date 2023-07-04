●Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，今天市場有很多人不在，多空兩邊都沒有人真的下重注。在談到由大型股領軍的漲勢似乎出現擴大跡象時，他表示，當漲勢擴大，市場才會更強勁，才有可能出現更持續的上揚。

●Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，今天的市場反映出有些人猜測上半年表現最差的股票將迎頭趕上，而另一些人則臆測上半年的領頭羊將繼續跑出。我們可能迎來動盪的7月，因為我們不確定經濟走向和聯準會未來幾個月的政策方向，且再過幾周企業財報季即將登場。

●由於AI狂熱帶動科技股走高，以及數據顯示儘管聯準會大舉升息，但美國經濟仍然強韌，緩解了投資人對於美國經濟陷入衰退的擔憂，上半年美股強勁反彈、表現亮眼。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，投資人正在說，你知道嗎，也許現在是時候把我的心態從「哦，不！」（Oh no）改為「FOMO」（擔心錯過）了。與其過度擔心，也許現在投資人想確保他們不會錯過可能會很好的下半場，畢竟上半場給了我們一個強勁的開局。