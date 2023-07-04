今天計有泰山(1218)、南染(1410)、東聯(1710)、勝一(1773)、榮成(1909)、鴻海、鴻準(2354)、華碩(2357)、研華(2395)、圓剛(2417)、基泰(2538)、陽明、晶豪科(3006)、晶技(3042)、致伸(4915)、和碩(4938)、界霖(5285)、和椿(6215)、同欣電(6271)、力智(6719)、致新(8081)、富鼎(8261)、宏全(9939)等23檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中鴻海發行市值將減少約734億元，占發行量加權股價指數約23.56點，陽明發行市值將減少約698億元，占發行量加權股價指數約22.40點。前述23檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約60.04點。