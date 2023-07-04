高中妹洗澡遭繼父偷拍！母卻拍裸照掩護丈夫 檢揪二大疑點打臉

一名男子見到16歲的高中繼女身材姣好，竟然心生偷拍邪念，將手機藏在浴室內偷拍繼女沐浴畫面，但女兒洗到一半突然發現有手機正在錄影，發現竟然是繼父手機，氣得當場跟母親控訴，但母親卻疑似為了替丈夫脫罪，還讓丈夫拍攝裸照，讓男方辯稱是偷拍妻子，檢察官認定繼父說謊，依違反《兒少性剝削條例》起訴。

根據起訴書，該名受害女高中生小美在2022年7月某日在家中洗澡，卻發現置物架上有一台正在錄影的手機，她拿起一看赫然發現正在錄影，且是繼父常用的手機，小妹當下立刻穿上衣服，打電話向母親庫速遭到繼父偷拍，母親事後也帶著小美前往警局報案，控告繼父妨害秘密等罪。

但是繼父偵訊時，坦承手機是她放置手機，但強調自己是為了情趣，偷拍老婆洗澡，為了證明，還秀出手機內老婆的裸照當證明。繼父強調，當天自己喝酒後，以為去洗澡的是老婆，未料卻是繼女，因此並非故意。

檢察官檢視，裸照拍攝時間與地點，都是在繼女遭受偷拍後，且地點都在房間內，懷疑妻子替丈夫做假證據，不採信繼父說詞。

但小美事後突然又表明希望撤回告訴，但因小美未成年，且《兒少性剝削條例》拍攝、製造兒童或少年之性影像罪屬於公訴罪，因此檢察官仍依法將繼父提起公訴。