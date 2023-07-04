烏克蘭正妹Tanya分享，台灣素食料理名聞遐邇，她品嘗過後大讚好吃。而素食店的老闆娘得知她來自烏克蘭以後，對她說「希望世界上不要有戰爭，地球本來就是屬於大家共用」、「烏克蘭的朋友把心放寬，希望面對一切的困難，大家都能平安」，暖心的鼓勵讓她聽了當場落淚。

Tanya近日在《不要鬧工作室》的影片中分享，台灣素食料理是世界有名的，因此她很想要吃看看，雖然她目前並不是素食主義者，但也許未來有一天會改吃素。到了小吃攤坐下以後，熱情的老闆娘先端來一盤水果給他們吃，接著老闆娘就端來餛飩麵、酸辣湯餃，還有素魯飯，讓Tanya讚不絕口。

老闆娘知道Tanya來自烏克蘭以後感嘆說，希望世界上不要有戰爭，地球本來就是屬於大家共用的，不能讓一些政治的野心家，來影響到一般老百姓生存的權利，希望藉著這一次的相逢，能請妹妹（Tanya）告訴烏克蘭的朋友把心放寬，希望面對一切的困難，突破重圍，大家都能平安。

而Tanya聽到這一席話以後，終於憋不住眼淚，當場哭成了一個淚人兒，同時也大讚老闆娘真的超級暖心。