台灣薪資普遍低下，科技業優渥薪資，讓不少上班族紛紛搶入，證交所最新公布111年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，其中聯發科以平均年薪486.7萬元位居第一，台積電則為316.7萬元，排名第7名。

證交所公司資訊顯示，去年上市公司非擔任主管職務的全時員工平均薪資，前5名依序為聯發科486.7萬、瑞鼎486.6萬、長榮457.5萬、聯詠395.9萬、瑞昱383.9萬；5~10名為矽創364.1萬、台積電316.7萬、天鈺295.8萬、陽明295.7萬、晶相光277.7萬。

值得關注的是，上述排名中，2間指標航運業公司長榮、陽明皆上榜，其餘8間上市公司則都是半導體業，薪情好程度可見一斑。

從產業來看，半導體業員工薪資平均數196.5萬元居各產業之冠，航運業142.2萬元居次，其他包括電腦及周邊設備、其他電子業分別為133.5萬元、130.7萬元，金融業127.4萬元，通信網路業124.6萬元。