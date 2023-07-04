美食外送平台興起，不少民眾當起外送員，一名女子表示，看到熊貓女外送員身穿黑色窄短裙，露出修長美腿跑外送，背影相當吸睛，她大讚「外送公司形象全面提升」，圖片讓不少男性網友直呼「又辣又香的」，但也有不少知情人一眼認出女外送員的真實身分說，「她是男的！是苗栗頭份竹南一帶傳說人物，路過看過請三思」。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張照片，只見一名綁馬尾頭戴安全帽的外送員，身穿黑色窄短裙，凸顯纖細的腰圍和修長的雙腿接單跑外送，背影讓她看得目不轉睛說「外送公司形象全面提升」。

圖文吸引逾7千名網友朝聖，「這是點小姐吧」、「又辣又香的！這個小費一定拿飽飽」、「這位是秘書兼外送員嗎？」、「哪裡的？我要叫外送」、「認真的女人真棒」、「這腿我可以」、「這外送員香香的」、「我打算從明天開始到圍爐三餐都叫熊貓」。

但也有不少人直指照片中的辣妹外送員其實是偽娘，經常出沒在苗栗頭份竹南一帶，「他是苗栗有名的外送員」、「苗栗頭份竹南一帶傳說人物」、「這台外送車在竹南很常看到」、「這好像在竹南這剛剛買東西看的一樣的人」、「他是男的啦！偽娘」、「傍晚竹南光復路有遇到」、「在地人提醒，路過看過請三思」。