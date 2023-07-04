信義房屋不動產株式會社於2009年12月在東京正式成立，何偉宏於2013年接任社長，至今正好滿10年，期間帶領團隊設立大阪支店擴大服務範圍，成立租賃管理公司提供一體化的完善服務，此外，也推出新品牌SJ HOME，將服務對象延伸至日本在地民眾。2020年起新冠疫情影響全球，信義房屋不動產株式會社持續堅守崗位守護客戶在日本的房產，並協助台灣客戶可安心透過視訊完成看屋及簽約流程，更在2022年創下成立以來的最佳成績，逆境中仍展現成長韌性；而今年上半年累積成交已超過300戶，總銷金額超過250億日圓(約新台幣56.5億元)，對於下半年的發展持續樂觀謹慎看待。

新任社長王茂桑於2006年加入信義房屋集團，自第一線業務開始做起，兩年時間即通過評選擔任店主管，更在三十而立之年開始擔任區主管，帶領大台北地區十多家分店、超過百人的團隊，可說是新世代菁英代表，在台灣累積近15年的房仲經驗，於2021年1月調任至信義房屋不動產株式會社，前往日本展開新的挑戰里程。