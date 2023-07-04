韓國政府4日表示，當地6月CPI年增2.7%，5月為3.3%，路透社彙編預估值為2.85%。韓國自2023年開始，每個月的物價都是在下降。若不計波動較大的鮮食與能源，6月核心CPI從5月3.9%減至3.5%，漲幅也創2022年5月以來最小。

若就月增率來看，6月漲0.3%，與預期值0.2%差不多。其中，油價大減4%，農產品減0.9%，水電瓦斯等公共設施使用費漲漲2.2%。另外，服務費用年增3.3%，低於5月3.7%，為14個月以來最低。

同時，農漁畜商品小幅上漲0.2%，不過，蘋果與雞肉分別飆升11.1%和13.7%。但6月份豬肉以及牛肉價卻年減7.2%與5.1%。燃料產品價年減率大幅下降25.4%，降幅是1985年此數據編撰以來最大。

韓國6月通膨已連續27個月都在當地央行目標值2%以上，不過，韓國利率已從5月份開始，已連續第3次維持在3.5%。韓國財政部上周也宣布，將在2023年底前，取消3萬噸進口雞肉關稅，避免物價再次上漲。