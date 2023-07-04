富邦集團董事長蔡明忠強調，根據國際能源署(IEA)統計，2022年全球與能源相關的碳排放量居高不下，甚至已達到超過36.8兆噸的歷史新高，我們應採取更為急迫的氣候行動，加速再生能源研發的進度，竭盡所能扭轉地球的生存危機。中研院長期關注永續議題，去年發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，希望藉由科技帶領台灣突破能源轉型的瓶頸，並在太陽能、風力發電等目前主要的再生能源領域之外，積極推動去碳燃氫、地熱、海洋能等新興淨零科技研發。透過本次的捐贈合作，富邦希望助攻中研院，加速淨零關鍵前瞻科技的推動，未來更將持續透過集團力量共創臺灣淨零大未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力領航永續金融，除透過捐助研究獎勵金推動淨零科技研發外，更積極發揮金融影響力，至2023年3月為止，富邦金控綠色金融相關金額已達新台幣2.5兆元，協助客戶以低碳營運模式奔向綠色，攜手共促零碳願景。

中央研究院院長廖俊智表示，中研院自2023年正式啟動「淨零科技研發計畫」，初步針對高減碳效益的淨零科技，如去碳燃氫、地熱、海洋能等主題，推動「任務型計畫」，亦即設定明確目標與里程碑、高強度追蹤管考的方式執行計畫，希望藉此加快科技研發之進程，並因此規劃成立「淨零科技研發講座」，實質鼓勵達到具體目標成果的研發團隊。未來歡迎更多與富邦一樣關心淨零科技研發之企業及社會各界加入，跨界攜手協力找尋臺灣淨零解方。

根據中研院資料，臺灣位於太平洋火環帶，蘊藏大量地熱，為少數可自產又可作為基載電力之能源，應強化探勘並積極拓展深層地熱開發；在海洋能方面，因東海岸為黑潮洋流流速最快最穩定的區域之一，且海域表層與深層的溫差達到溫差發電條件，皆具備開發潛能；去碳燃氫科技則以「無氧裂解」技術將天然氣分解產生氫氣和固體碳，因技術與天然氣電廠相容，有助解決目前綠電不足之問題。