黑人（陳建州）日前遭大牙（周宜霈）、郭源元、妖嬌指控性騷，雖陳建州第一時間發出聲明否認，但由於大牙與阿嬌都是自黑澀會美眉出身，因此在事件爆出後，陳建州過往與美眉們的互動都被翻出，其中鬼鬼（吳映潔）曾自爆「把睡衣丟在黑人家」。

「黑澀會美眉」成員過去受邀到節目《康熙來了》，當時主持人蔡康永提問「是誰有放一套睡衣在黑人家裡？」鬼鬼當下坦承是自己，隨後表示自己並沒有過夜，是因為早上有通告在翻行李箱時，忘了放回去，接著，大牙出面替她緩頰「她也有內褲擺在我家啊」。

對此，小S好奇問道誰最常去黑人家，大牙猜是鬼鬼和丫頭，但丫頭聽到後立即否認「我也才跟你們去過一次耶」，而鬼鬼則認為還好「我就跟范范姐姐還有老大一起看錄影帶」但蔡康永直問「他們倆個在約會，你在那邊一起看幹什麼」鬼鬼回答「可是我都在跟狗玩欸！我都會去旁邊跟狗玩」。

然而，蔡康永詢問小S「范范這樣會喜歡嗎？」小S坦言「我覺得她嘴巴上是不敢跟黑人講不喜歡吧」不過丫頭解釋，「因為老大是看我們有時候工作滿檔很累，可能空出一個小時，他就會放幾個美眉去他家休息。因為我們就滿檔，那一個小時也不知道能去哪兒，那老大就會很好心」大牙也提到，自己家同樣在攝影棚附近，所以休息時不是去她家，就是去黑人家。

鬼鬼爆不小心把睡衣丟在黑人家，也解釋並沒有過夜。（影片嵌入自康熙好經典YouTube）

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