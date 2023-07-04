知名藝人陳建州日前接連遭女星大牙、郭源元痛訴性騷，而陳建州火速發聲明否認，妻子范瑋琪出面力挺堅定護夫，事件持續延燒。范瑋琪也被挖出過去被質疑造假「哈佛學歷」，她後來曬出和弟弟的合照，弟弟超帥模樣被認為「超像修杰楷」，網友起底弟弟才具有貨真價實的「學霸背景」。

范范先前在IG分享與弟弟范偉達的合照，姊弟倆的超高顏值，讓網友驚豔不已，只見他們笑起來一樣有甜甜的酒窩，甚至臉型、鼻子幾乎完美複製，只差在弟弟沒有雙眼皮。沒想到范弟外貌，竟引來網友表示：「沒注意看以為是修杰楷。」

范瑋琪親弟被大讚超帥。(圖/范瑋琪 IG)

此外，有網友發現，范瑋琪的弟弟才真正就讀「哈佛大學」，且成績非常優異，是名符其實的學霸，果然是遺傳到工程師老爸。相較之下，范瑋琪過去就讀洛杉磯波莫納大學，大二轉到哈佛進修學院經濟系學分班，僅念1學期就休學回台發片。當時有網友爆料她並非念哈佛大學，范瑋琪才坦承自己讀的是「哈佛進修學院」。

事實上，范瑋琪出道前為了討生活，曾經在英語補習班工作8個月，當時就是教小孩子英文，現在自己生了雙胞胎兒子，也會在日常生活中教飛飛翔翔認識數字、顏色的英文單字，把英文教學融入生活。

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