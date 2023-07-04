NBA的羅培茲兄弟檔再度團聚了，布魯克羅培茲（Brook Lopez）同意以兩年4800萬美元返回公鹿（新台幣14.9億元），根據美國記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，布魯克的兄弟羅賓羅培茲（Robin Lopez）也同意重返公鹿，兩兄弟於2019-20球季之後重新合作爭取總冠軍。

布魯克是公鹿近年的主力中鋒，也是2021年冠軍成員，他季外取得自由球員身分，上季場均15.9分、6.7籃板、2.5火鍋。他出賽78場身體健康，除了53%投籃命中率，還有驚人的37.4%外線火力，再度入選防守第一隊，在年度最佳防守球員票選第2，輸給灰熊隊傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr）。

羅賓是布魯克的雙胞胎弟弟，他只比布魯克晚1分鐘出生，同樣是7呎長人，但他沒有哥哥那麼厲害。2019-20球季兄弟都在公鹿，布魯克是先發中鋒，羅賓是替補，他過著四處漂泊的生活，在9支球隊有出賽紀錄，這季在騎士幾乎沒有上場時間，只有場均3分、1.4籃板。

公鹿今年季後賽首輪意外被熱火扳倒，他們仍以3年1.02億美元留下得分主力米德頓（Khris Middleton），後衛哈勒戴（Jrue Holiday）也還有最後一季合約，加上「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）3巨頭仍大有可為。