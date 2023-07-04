天氣炎熱讓人吃不消，不少人靠著天天喝冷飲、吃冰消暑，除可能伴隨腸胃不適、血糖不穩等症狀，更常見的是運動後猛灌冷飲，竟出現胸悶胸痛，其中又以學生族群占多數！奇美醫院中醫部總醫師莊照宇強調，「冰」不是原罪，但須避免「乘涼過度」，建議適當喝溫水補充水分最好！

莊照宇表示，隨著天氣趨熱，門診也出現不少因中暑而口乾舌燥、肩頸僵硬及拉肚子、脹氣民眾前來求診，經過刮痧、清暑熱多能緩解；他說，一般而言，老年人族群易循環差而出現消化道症狀，學生族群多因運動後狂灌冷飲，回到教室又吹冷氣，而出現胸悶、胸痛。

他說，夏日汗流得多，水分易流失，也可能電解質不平衡，常讓人口乾舌燥、昏昏沉沉，甚至胸悶乏力，適當吃點涼食可達清暑解熱生津效果，但過度喝冷飲，反而讓排熱、水分調節系統失調，加上現代人多待在冷氣房，這時就可能出現「乘涼過度」，反而外感風寒、裡熱難透出。

他說，腸胃是後天營養吸收源頭，吃太冰，易傷腸胃，可能產生胃腸悶脹、腹痛、腹瀉、頻尿等症狀，又夏天喝冷飲伴隨糖分，也易造成血糖高低不穩的代謝問題。但他也強調，吃冰不是原罪，並非叫大家大熱天還得喝熱水，重點還是要評估個人體質，胃腸功能不佳、氣管敏感、氣喘、慢性關節痠痛以及手術完、化療後等免疫力較低族群，要節制少喝冰飲。

他特別提醒，心臟功能不佳或高血壓、血脂過高等民眾，因天熱血管擴張，如瞬間喝太冰，可能造成血管急遽收縮，嚴重的話會引發心絞痛、小中風。

而近來因新冠肺炎確診者增多，出現後遺症的患者也增多，且喝太多冷飲更導致咳嗽、白痰不止或身體痠痛，經配合溫化痰飲、調暢肺氣或調暢筋骨的中藥，療效良好。莊照宇提醒，民眾如有相關疑慮，可透過讓中醫師把脈問診評估，會更精確。

他建議，傳統「冬吃蘿蔔，夏吃薑（生薑）」，是因生薑能助發汗化溼、調節腸胃，常喝冷飲民眾可適當在飲食搭配一點薑，另也可自煮綠豆薏仁湯或蓮藕茶，消暑補充水分。