美國務卿布林肯成功訪問北京半個月之後，經中美雙方商定，美國財長葉倫將於6日至9日出訪中國大陸。針對葉倫訪問期間中美雙方可能討論的話題，大陸學者分析，雙方應該會關注人民幣匯率、美國國債等宏觀經濟問題，或許會建立工作機制繼續進行對話。

觀察者網報導，北京大學國際戰略研究院創始院長、國際關係學院教授王輯思，及復旦大學與國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯3日在第11屆世界和平論壇上，就相關問題進行回應。

吳心伯認為，這是兩國經濟團隊面對面討論進程的一部分，雙方現在還處於接觸的早期階段。上個月，中國商務部長王文濤赴美，和美國商務部長雷蒙多進行會面。這次葉倫訪華，雙方應該會關注宏觀經濟問題，包括中國經濟、美國經濟、世界經濟等，或許會建立工作機制繼續進行對話。

吳心伯表示，中方關切的一個主要問題是關稅問題。美國前總統川普執政時期對中國大陸商品施加的關稅超過3000億美元，到現在還沒有廢除，拜登上任之後也沒有做任何事情來減少關稅；其次是美國對中國的技術壓制，現在有1300個中國大陸實體在美國的制裁名單上。

但吳心伯指出，這些問題不是葉倫負責的，而是美國商務部長的職責範圍。因此，我也希望美國商務部長雷蒙多也會很快訪中，到那個時候也許中美可以針對這些問題有更多實質性的討論。

王緝思則認為，中美在財政和金融上有很多需要共同探討的問題，比如說，人民幣匯率、中國大陸是否會增持或者減少美國國債等。「最近人民幣兌美元匯率降了不少，這對兩國經濟有一定影響，至於影響程度，雙方財政部門會有一些評估」。

王緝思還提到，當前美國面臨著通貨膨脹的問題，通過多次加息，美國的通膨壓力逐步得到緩解。「這對中國也有影響，都是雙方財政部門需要探討的問題」，這其中不可避免地既有競爭也有合作。他認為，雙方財政部門會想辦法去克服一些政治上的障礙，務實地推動兩國金融和財政方面的合作。

報導指，葉倫將是1個月內第2位訪問中國大陸的美國內閣級成員。自今年以來，葉倫便多次表態訪問中國的意願。上月底她在接受媒體採訪時表示，希望前往中國去重新建立聯繫。「我們需要相互了解，需要討論彼此之間的分歧，這樣雙方就不會產生誤會，不會誤解彼此的意圖」。