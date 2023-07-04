一名女大生表示，近日看到社區公告禁止住戶把內衣褲晾在窗邊，由於她住的地方沒有陽台，認為社區管委會管太多，「不給曬？真是莫名其妙」，她將其PO上網引發熱議，有網友提醒她曬在窗邊容易被有心人士觀察，若是一個人住，確實會有潛在的危險。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，她居住的社區發公告，要求住戶不要將貼身衣褲晾掛在窗邊，因為有礙觀瞻，影響社區容貌，但她家沒有陽台，只能把內衣褲曬在窗戶邊，直呼「是不是管太寬了？還不給曬？真的莫名其妙」。

貼文掀起網友討論，不少人也有感說，「社區管委會是不是住海邊？」、「超有病，內衣褲曬不到太陽，只放在陰暗處陰乾或除濕機除乾的話，會超臭和發霉」、「看到內衣內褲是有什麼嗎？誰不穿啊？」、「啊不然是要掛在室內搞到發霉喔？」

但也有網友認為貼身衣物晾在窗邊有潛在危險性，「其實好像滿危險的，有心人士仔細觀察，就大概知道是不是只有妳一個女生住」、「雖然真的不太方便，但晾在窗邊確實有隱憂和危險，因有心人士可以藉此觀察出妳是否一個人住，可能會起歹念」。