訂閱高達49.5萬粉絲的陳姓網紅Youtuber，去年進行直播時，因一名網友曉云於影片底下留言說要退訂，陳男一怒之下竟怒飆「x你x，你怎麼不去死」等辱罵字眼，女網友聞言暴怒，怒告陳男公然侮辱。新北地院經審理，依公然侮辱罪判陳男拘役20天，可易科罰金2萬元，可上訴。

判決書指出，Youtuber陳男於2022年6月26日晚間直播時，因不滿曉云於直播影片評論區留言「只能退訂xx（頻道名稱），離出道時會作影片，到後期都做直播來說已失去訂閱好倫的初衷了」，陳男為此大罵對方「X你X，你怎麼不去死」，此話一出，曉云亦憤而提告。

陳男辯稱，他不認識該名網友，亦不知對方的真實姓名和長相，然而鑒於曉云之言論並非事實，可能也將間接影響他人跟著退訂頻道。陳男認為，若退訂可私下談論，不需公開講，同時表示曉云所言並非屬實，他一直以來都有提供影片持續創作，並非只是直播，而曉云的言論會讓人誤以為他是失去初衷的創作者。陳男認為，自己在難以接受的前提下情緒爆發、不理智發言，而這皆出於捍衛名譽及頻道商業利益的正當防衛等理由。

新北地院審理後認為，曉云於影片的留言，是為表達自身對於長期以來加入被告經營直播的觀看意見，即使陳男無法認同，也應秉持理性態度，對此加以說明自身的經營理念及努力，以獲取粉絲認同和支持，而非以三字經謾罵曉云。

新北地院認定，陳男的謾罵性言論在主觀上具有侮辱告訴人之犯意，客觀上也已足以減損、貶抑曉云在社會上客觀存在的人格評價，從而陳男所為公然侮辱犯行，至為明確。因此，陳男依侮辱罪處拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可上訴。