明年台南市第1選區立委選舉，國民黨原擬徵召曾文區市議員尤榮智（中）的女兒尤淨寬（左），但尤婉拒參選。（翻攝自尤榮智臉書／張毓翎台南傳真）

明年立委選舉，台南總共6個選區，國民黨只剩第1選區未定案，原擬徵召曾文區市議員尤榮智的女兒尤淨寬，但尤婉拒參選，另聲量高的資深大新營區市議員蔡育輝，也沒有參選規畫，國民黨似乎又陷「難產」困境，不過市黨部主委林進旺說，已鎖定一名在地、具公職背景的人士，之後會跟這個人「好好談談」，希望月底前能確定。

台南立委共6個選區，國民黨第2選區跨黨派結盟無黨籍市議員陳昆和應戰；第3選區提名媒體人姚正玉；前台南市議長李全教宣布參選第4選區；第5選區提名國民黨市議員王家貞；第6選區則提名國民黨現任不分區立委陳以信，但第1選區卻遲遲懸而未定。

被外界視為綠到出汁的第1選區，範圍涵蓋後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲等共11個行政區；本屆立委選舉，除了新營，民進黨在其餘10個行政區得票率皆超過50％，距離下屆立委選舉僅剩半年，國民黨人選仍陷入混沌。

市黨部日前積極徵詢尤淨寬，她表示，5月接到市黨部詢問是否有意願參選第1選區立委，為此曾向地方人士請益，有的勸進參選，不過她考量下營、六甲以外的9個行政區，都是陌生選區，而且離選舉只剩下半年，對於她一個新人，準備時間實在太短，經過審慎評估，並與父親討論後決定婉拒。

民進黨在第1選區已確定由現任立委賴惠員爭取連任，國民黨仍未定案，令基層黨員憂心；「有鎖定人選了！」林進旺強調，他目前不在台灣，但回國後會趕快處理，可望月底前敲定人選。